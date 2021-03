Graziani: “Iachini non è stato al Polo Nord. Rivoluzione? No, grazie”

Questo il pensiero di Ciccio Graziani, durante il filo diretto con gli ascoltatori del Pentasport:

Mi dispiace tanto per Cesare, ci teneva tantissimo a tornare alla Fiorentina. Fare l’allenatore è un mestieraccio, anche se di contro farlo in Serie A ti permette di avere uno stipendio importante. Ma bisogna saper reggere lo stress e non a tutti riesce. Screzi con i giocatori? Chi non gioca spesso mette il muso e chiede un confronto con l’allenatore, questo succede in tutte le squadre. Vlahovic? Iachini non è andato in vacanza al Polo Nord, ha visto quanto di buono è stato fatto in questi mesi. Beppe continuerà a dar fiducia a Vlahovic, io al suo posto parlerei con Dusan dicendogli che forse mi ero sbagliato a non puntare su di lui da subito. Rivoluzione totale? Non sono d’accordo. Nella Fiorentina di oggi ci sono 8-10 calciatori che possono far bene anche in prospettiva futura, secondo me con 3-4 innesti questa squadra può iniziare un percorso completamente diverso.