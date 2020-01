Graziani difende Commisso: “Non è un ricco scemo, diamogli tempo”

“E’ una gara secca e può succedere di tutto, bisogna sperarci sempre. Chiaramente l’Inter è forte ma la Fiorentina deve giocarsela, mi aspetto di vedere in campo la migliore formazione”. Così Ciccio Graziani ai microfoni del Pentasport. “Il mercato? Non mi fascio la testa prima di rompermela, aspettiamo la chiusura e poi giudicheremo. La strategia di aspettare gli ultimi giorni è per far calare i prezzi, probabilmente il Sassuolo allenterà la presa su Duncan. Commisso ha sempre detto di voler investire per migliorare la squadra. Disfattismo dei tifosi? Non lo condivido, Commisso ha dimostrato di voler fare le cose serie con il centro sportivo, bisogna lasciar fare le cose per gradi. Non possiamo pensare che è arrivato il ricco scemo che butta i soldi sul mercato, diamogli il tempo di capire il calcio italiano e piano piano le cose si faranno”.