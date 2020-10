Graziani: “Cutrone terza scelta per Iachini. Serve fiducia, ha sempre segnato…”

Francesco “Ciccio” Graziani ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni:

La situazione in attacco è chiara. Nelle gerarchie di Iachini Cutrone è la terza scelta. Il posto se lo giocano Vlahovic e Kouame, che insieme hanno giocato davvero male contro la Samp. Cutrone non da molto all’estetica ma i suoi gol li ha sempre fatti. Ha bisogno di fiducia. Cutrone non è un giocatore appassionante, ma segna. Ricorda. con le dovute proporzioni, Pippo Inzaghi. Dentro l’area è una zanzara, ma se non gli dai fiducia diventa inutile. Non ha altri ruoli o utilizzi oltre al finalizzatore. L’allenatore deve cucire l’abito tattico in base ai calciatori che ha.