Graziani: “Castrovilli gioca bene mezzala, perché cambiargli ruolo? Vorrei Zaza in viola”

L’ex attaccante viola Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di io Radio Bruno. Questo un sunto delle sue parole: “Castrovilli trequartista? Ma se sta facendo così bene come mezzala, perché cambiargli ruolo? Non mi piace. A Torino avrei giocato con un 4-3-3, tridente offensivo con Vlahovic-Chiesa-Sottil. Torino-Fiorentina? I granata mi sembrano in ripresa, attenzione perché se vincono domani tornano ad avere una classifica interessante in ottica Europa League. Zaza? E’ arrabbiato perché non gioca anche quando non c’è Belotti. Lo vorrei a Firenze, eccome se lo vorrei”.