Graziani: “Boateng a centrocampo, alla Fiorentina serve un bomber”

Francesco Graziani ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

Pulgar (LA SCHEDA) mi piace, è bravo anche nella fase offensiva, il ragazzo vuole trasferirsi. Sono in trepidante attesa del centravanti, abbiamo bisogno di un giocatore alla Llorente, forte in area e dominate di testa. L’operazione Badelj è un usato sicuro, conosce già la città ed allenatore. Verdi è un ottimo giocatore. Ha fatto bene al Bologna, poi quando al Napoli si è alzato il livello si è perso. Per lui ci vogliono 25 milioni. Boateng, dopo i primi mesi al Sassuolo da protagonista, è andato al Barca a fare il turista. Questi ultimi 5 mesi di inattività mi preoccupano. Boa è un giocatore atipico, come falso nove non ce lo vedo, lo preferisco come mezzala destra o sinistra che sa fare entrambe le fasi. Vlahovic è bravo però deve essere un’alternativa, altrimenti se sbaglia due partite rischia di bruciarsi. Tra De Paul e Verdi preferirei il secondo, per questioni di modulo.