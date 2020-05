Gravina vaglia tutte le alternative: rimandate le discussioni su playoff e assegnazioni

Nonostante la richiesta da parte della Lega Pro di dichiarare conclusi i campionati e ufficializzare le promozioni in Serie B, nella riunione del Consiglio Federale di domani Gabriele Gravina vorrà rendersi conto di tutte le alternative percorribili. I campionati dilettantistici sembrano destinati inesorabilmente allo stop, mentre la Lega B si dice pronta ad intraprendere un percorso di profondo rinnovamento, purché si varino riforme in grado di tenere in piedi il sistema. Insomma, la Federazione è ben lontana dal considerare i piani B (playoff) e C (assegnazione di titoli, promozioni e retrocessioni). Lo scrive la Gazzetta dello Sport.