Gravina: “Un ministero avrebbe restituito dignità allo sport, ma mi fido di Draghi”

Così il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, in una intervista concessa oggi a Radio2:

Mi avrebbe fatto piacere un ministero con portafoglio, avrebbe restituito dignità allo sport ma io vedo il lato positivo della scelta del premier Draghi che considera il mondo dello sport tanto importante da tenerlo per sé, almeno per ora. Sono tranquillo, continueremo a lavorare in sintonia. Con Roberto Mancini troveremo un accordo nel più breve tempo possibile, per il rinnovo.