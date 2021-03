Gravina: “Terza ondata? Serie A non corre rischi, il protocollo funziona”

Nel corso di un’intervista concessa al Corriere dello Sport, il presidente federale Gabriele Gravina ha escluso un nuovo blocco dei campionati:

La terza ondata con le sue varianti colpisce i giovani, e questo preoccupa. Ma l’applicazione collaudata del protocollo e il monitoraggio costante sono una garanzia per la salute degli atleti. I contagi fin qui sono molto limitati. I campionati non corrono rischi. Lazio-Torino? Decide il giudice sportivo. Mi limito a dire che il protocollo funziona anche nel prevedere cause di forza maggiore. Nessuno può rivendicare la priorità della nostra giurisdizione domestica rispetto a leggi dello Stato e a diritti non sopprimibili. Certo, sarebbe meglio – e non mi stancherò di ripeterlo – che le valutazioni delle Asl fossero uniformi in tutto il Paese.