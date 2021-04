Gravina: “A maggio stadi riaperti? Serviva finalmente un segnale”

Secondo il presidente della Figc il Governo italiano ha optato per la scelta più logica, anche in vista dei prossimi Europei

In un'intervista al Corriere della Sera, il presidente della Figc Gabriele Gravina applaude la scelta del Governo di Mario Draghi di riaprire gli stadi nelle regioni in zona gialla dal Primo Maggio. Intanto si riparte con mille spettatori ad impianto. Una scelta non ancora ufficiale ma già ben delineata. Ed il massimo dirigente sportivo italiano dice: "Avevo già avuto il sentore di una decisione di questo tipo dopo aver parlato negli ultimi giorni con alcuni esponenti dell'esecutivo, a cui ho chiesto un segnale che andasse proprio in questo senso. Gli Europei hanno offerto una prospettiva da sfruttare. Rispettando le varie limitazioni, siamo pronti a riabbracciare i tifosi italiani".