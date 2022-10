Governo Meloni: torna il ministro dello Sport, il profilo scelto

Il Governo a guida Giorgia Meloni ha scelto il nuovo ministro dello Sport. Sarà Andrea Abodi, ex presidente della Lega calcio di Serie B. Romano, laureato in economia alla Luiss, una vita da dirigente, soprattutto nel mondo calcistico. Attualmente è anche presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, un incarico arrivato dopo una lunga carriera nel mondo della dirigenza sportiva, che tra le tante lo ha portato ad essere tra i cofondatori di Media Partners, presidente della Lega di B, consigliere della FIGC e di Coni Servizi.