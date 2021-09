Gotti: “Chi ha fatto il calendario ha dato un bel vantaggio alla Fiorentina”

Il tecnico bianconero :"La Fiorentina ha avuto due giorni in più per preparare la partita, questo mi fa anche riflettere sulle rotazioni"

Alla vigilia di Udinese-Fiorentina, mister Luca Gotti ha presentato la sfida ai microfoni della tv ufficiale. Ecco le sue parole: "i troviamo nella settimana con l'infrasettimanale dove abbiamo giocato il posticipo e, quindi, con 3 gare in 6 giorni. Sappiamo che la terza gara, normalmente, è quella che fa arrivare la fatica e l'aspetto fisico può diventare determinante. Però, da questo punto di vista, chi ha compilato il calendario, ha dato un bel vantaggio alla Fiorentina che ha avuto due giorni in più per preparare la partita e questo mi fa anche riflettere su diverse rotazioni da utilizzare per avere più energia possibile".

Sulle eventuali contromisure speciali per fermare Vlahovic: "No. Vlahovic, pur giovane, sembra essere un attaccante completo, sa fare tutto: gol in primis. Contro di lui ci vuole, come minimo, la sua stessa determinazione e grande attenzione".

