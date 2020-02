Gosens avvisa la Fiorentina: “Vogliamo rifarci della sconfitta in Coppa”

Robin Gosens, esterno dell’Atalanta, è intervenuto all’interno di Oriocenter durante l’incontro con i tifosi atalantini. Ecco le sue parole raccolte da TMW: “Abbiamo partite importanti, torna la Champions ma prima abbiamo tante gare fondamentali in campionato. Questo è un mese importantissimo. Con la Fiorentina siamo usciti male in Coppa Italia, vogliamo dare una risposta forte e conquistare la vittoria. Giochiamo sempre per vincere, questa è la nostra caratteristica, anche a Firenze”. IL MESSAGGIO DISTENSIVO DI GASPERINI