Gol? Le statistiche non mentono. Pecci: “Se nessun viola è andato in doppia cifra…”

L'ex viola Eraldo Pecci è intervenuto a Radio Sportiva riassumendo così la prima parte di stagione della Fiorentina: "Se prendi la storia degli attaccanti a disposizione di Montella in questo momento, nessuno va in doppia cifra. E alla fine i gol si tramutano in punti. Per me la Fiorentina ha una buona classifica per i gol che ha in potenziale".