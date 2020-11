Glik: “Punti pesantissimi, concesso poco alla Fiorentina”

Il difensore del Benevento Kamil Glik ha commentato il blitz dei campani nel post gara del Franchi: “Per noi difensori è molto importante non subire gol. E’ stata sicuramente una prestazione di livello che ci ha permesso di conquistare dei punti pesantissimi. Continuiamo a lavorare con la massima serenità e con la voglia di fare sempre meglio. Nel prossimo weekend ci aspetta una partita complicata che dobbiamo affrontare al meglio. Dobbiamo essere compatti dentro e fuori dal campo, altrimenti non riusciremmo a fare nulla. Questo è lo spirito giusto perché solo soffrendo tutti insieme potremo fare grandi cose”. Sul match: “Nel primo tempo c’era forte vento e le giocate non uscivano come volevamo, nella ripresa è stato diverso. Dobbiamo essere più freddi, cercando di sfruttare le occasioni per chiudere le partite. Oggi è andata bene, abbiamo concesso poco alla Fiorentina ma allo stesso tempo ci sono stati degli errori in fase di finalizzazione che rischiano di farci soffrire fino alla fine. Occorre lavorare molto anche su questo aspetto”.

