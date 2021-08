Gli stadi riaprono pure in Italia: obbligo di green pass e posti a… scacchiera

Dopo il parere positivo del Cts, arriva anche l'ok del governo: in zona bianca gli impianti potranno ospitare gli spettatori distanziati a meno di un metro

La notizia che Figc, Lega e club aspettavano: con l'inizio della nuova stagione gli stadi potranno riaprire le loro porte. Per ora tutti si accontentano del 50% di capienza e dei posti, come si suol dire, a scacchiera, caratteristica, questa che di fatto riduce la distanza di sicurezza (un metro) tra una persona e l'altra. Tutti coloro che entreranno negli impianti dovranno essere muniti, poi, di green pass. Il via libera è arrivato oggi dal governo dopo il parere positivo del Comitato tecnico-scientifico ed il lavoro del sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali. Le componenti istituzionali hanno accettato la proposta di Figc e Lega e così si è arrivati ad un accordo.