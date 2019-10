Giudice sportivo, ‘solo’ un turno a Musacchio per l’intervento killer su Ribery

Il giudice sportivo ha fermato per un turno di stop a Roberto Soriano (Bologna), Alexis Sanchez (Inter), Bremer (Torino) e Mateo Musacchio (Milan). I primi due sono stati anche multati di 5mila e 2mila euro rispettivamente, per contestato l’arbitro in modo irriguardoso il primo e per simulazione il secondo. Per simulazione sono stati inflitte ammende di 2mila euro anche a Berardi e Caicedo.

Fermati per un turno anche tre tecnici, Mazzarri del Torino e il suo secondo Frustalupi e Tognaccini della Juventus.