Sono stati resi noti tutti i calciatori squalificati in vista della 38a giornata di Serie A direttamente dal Giudice Sportivo. In particolare saranno in 11 i nuovi squalificati, ecco le sanzioni del giudice sportivo: Ghezzal, Bereszynski, Lyanco, Mancini, Meite, Obiang, Papetti, Paz, Pjanic, Rebic e Rog oltre a Kucka, ammonito e squalificato già martedì.

