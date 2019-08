Giovanni Simeone in bilico? Intanto il fratello si accasa all’UD Ibiza

Estate di mercato per la famiglia Simeone. Mentre il futuro di Giovanni alla Fiorentina è sempre più in bilico (LEGGI), il fratello Gianluca si accasa nella terza serie spagnola. L’attaccante classe 1998, infatti, è ufficialmente un nuovo giocatore dell’UD Ibiza. Arriva in prestito dal Gimnasia. INTANTO RANIERI E’ AD UN PASSO DAL RINNOVO CON LA FIORENTINA