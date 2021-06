Gioia per il tifoso viola Berrettini: vittoria del torneo in vista di Wimbledon

Berrettini batte Norrie e festeggia il primo 500 della sua carriera

Sorride Matteo Berrettini: il tennista di fede gigliata ha battuto in tre set il britannico Norrie in finale del Queen's, un torneo sull'erba in preparazione a Wimbledon. Per Berrettini si tratta del quinto titolo in carriera, secondo sull'erba, il primo 500 in assoluto. A Matteo i complimenti e l'in bocca al lupo per Wimbledon da parte della redazione di Violanews!