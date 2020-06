Gilardino: “Anni di Firenze magnifici, che emozione segnare sotto la Fiesole! Vlahovic è il futuro”

Lo storico ex viola Alberto Gilardino è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno Toscana. Queste le sue dichiarazioni più interessanti:

Nella mia carriera ho girato molto giocando in grandi squadre come Parma, Milan e Fiorentina. Credo di aver lasciato ovunque un buon ricordo a livello tecnico e umano. Soprattutto a Firenze sono stato veramente bene. Il rapporto con città e tifosi era magnifico. Un ricordo bellissimo che porterò con me per tutta la vita. Segnare al Franchi ed esultare sotto la Fiesole regala un’emozione indescrivibile.

Il gol contro la Juventus all’ultimo minuto? Lo ricordo benissimo, fu una serata incredibile a livello personale. Presentarmi al pubblico di Firenze in quel modo è stato emozionante. Eravamo una squadra forte e competitiva, un gruppo solido di uomini veri. Prima degli allenamenti e della partita si respirava voglia di stare insieme. Gli ottimi risultati raggiunti parlano in merito. Prandelli fu fondamentale per il mio approdo a Firenze, ho sempre cercato società che mi davano fiducia. Avevo bisogno di sentirmi apprezzato e di giocare, Firenze si è dimostrata la piazza giusta.

La mia partenza da Firenze? Potessi tornare indietro forse farei una scelta diversa. Ero ancora giovane, avevo 29 anni ma c’erano alcune situazioni societarie che mi condizionavano. Successivamente sono tornato con Montella ed ho conosciuto un modo diverso di lavorare. Poi negli ultimi mesi della mia carriera avevo troppi problemi fisici. Ho smesso iniziando subito il corso di allenatore. Allenare nei professionisti mi piace, regala soddisfazioni. Ho avuto tantissimi allenatori come Prandelli, Lippi, Gasperini, Pioli ed Ancellotti. Da ogni tecnico cerco di rubare qualche caratteristica rimanendo me stesso.

Ribery? Sono contento per Firenze, il presidente Commisso ha regalato un giocatore incredibile al calcio italiano. Se sta bene può determinare il finale di stagione. Vlahovic mi piace molto, ha grandi prospettive. Può rappresentare il futuro della Fiorentina. Cutrone ha altre caratteristiche ma anche lui può fare bene. Ripongo grande fiducia in Iachini, è un tecnico davvero bravo.

Io allenatore della Primavera Viola? Al momento sono solo voci. Non c’è nulla di concreto, è troppo presto per parlare del futuro ma di sicuro ne parlerei con la società. Se Firenze chiama non chiudo le porte.