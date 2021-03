Giani: “Per la Toscana non c’è il rischio di zona rossa al momento”

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha parlato a Radio24: “Draghi ha voluto strigliare le Regioni, ma noi abbiamo capacità operativa di vaccinare e stiamo facendo un ottimo lavoro, è momento difficile e ci vuole lavoro di squadra. Vaccinazioni anziani con Pfizer, le categorie sono state vaccinate con Astrazeneca, poi abbiamo vaccinato tanti operatori sanitari. Dobbiamo tutti costruttivamente lavorare, no dubbi in questo momento di emergenza. La fase più delicata del piano vaccinale l’abbiamo gestita bene, non ci sono problemi nella macchina organizzativa. Il governo deve concentrarsi su approvvigionamento dei vaccini. Per noi non c’è il rischio di zona rossa al momento“.

