Giani e il maltempo: “La speranza aumenta. Ma i danni sono davvero tanti”

Questa è stata una notte all'insegna della speranza. Dobbiamo lavorare per costruire. Ci sono ancora zone allagate e che non riusciamo a raggiungere. Adesso diventa fondamentale il lavoro di pulizia, evitando di creare problemi di igiene pubblica. Stiamo lavorando per l'ordinanza di smaltire i rifiuti e gestire gli spurghi. Ieri abbiamo approvato l'ordinanza per la locazione dei luoghi che dovranno scegliere i sindaci per i recupero di questi materiali. Aiuti economi? Serve uno sforzo. Negli 8 comuni coinvolti ci sono 44 mila utenze che si trovano a buttare via tanta roba e che devono ripartire. Sono imprese vitali, quasi ammazzate da questa ondata. Le banche possono fare affidamento su di loro, non ci possiamo permettere rallentamenti burocratici. Serve posticipare i pagamenti. Danni? Tra argini, vasche di inondazioni e vari ponti crollati noi abbiamo quantificato più di 350 milioni. E mi fermo qui.