Giani annuncia: “Tra poche ore Toscana tornerà in zona gialla”

“Manca poco, forse ore, per diventare zona gialla. Certo rimane l’amarezza per la palese disparità di trattamento con altre regioni”. Eugenio Giani, presidente della Toscana, ospite a Pistoia per una mostra-omaggio al personale sanitario, torna sul tema del momento intercettato da La Nazione: “Siamo arancioni ancora per poco, ormai mancano pochi giorni, forse ore, a diventare zona gialla – dice Giani – Ribadisco la mia amarezza perché vi è una palese disparità di trattamento tra una Toscana che oggi è quindicesima nei parametri su come il Covid è penetrato nella nostra società, mentre davanti a noi, in una situazione di maggiore problematicità, ci sono tante regioni che sono in zona gialla”.

