Il Torino perde in amichevole contro la Pro Vercelli, la squadra di Giampaolo va ko per 2-1. Inutile la rete di Millico, i goal di Rosso e Schiavon siglano la bella vittoria della Pro Vercelli. L’allenatore accostato in estate alla Fiorentina avrà dunque da lavorare per cercare di assestare il Toro in vista della prima gara di campionato contro la viola.

