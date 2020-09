Giampaolo: “Con un po’ di fortuna potevamo portarla a casa, peccato per il gol”

Marco Giampaolo ha analizzato la sconfitta del Torino contro la Fiorentina ai microfoni di Sky Sport: ecco alcune delle sue parole.

“Il mio cruccio era la durata, non siamo riusciti a mettere abbastanza minuti nelle gambe. Siamo una squadra in costruzione, i ragazzi non hanno lesinato l’impegno, non era una loro responsabilità. Loro mi danno disponibilità, per 60 minuti abbiamo tenuto una fisionomia pur commettendo errori. Queste partite con un pizzico di buona sorte le puoi portare a casa, dispiace che la sconfitta maturi a 10 minuti dalla fine. Ci si può difendere anche tenendo la palla, ma bisogna essere convinti della propria forza per gestire i momenti difficili della partita. Con il lavoro non possiamo fare altro”.

LE NOSTRE PAGELLE: CHE SORPRESA BIRAGHI