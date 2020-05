Getafe, che regalo ai tifosi: per il prossimo anno rinnovo degli abbonamenti gratis

A comunicarlo è stato lo stesso presidente del Getafe, Angel Torres, a Radio Marca: i tifosi che quest’anno erano abbonati a seguire le partite casalinghe del club blù, in vista del prossimo campionato potranno rinnovare la propria tessera senza alcun costo. Gratis. Un bel gesto, quello della società, che in questa stagione ha dovuto interrompere il proprio cammino sul più bello, quando occupava il quinto posto in Liga, mentre in Europa Leguae aspettava di affrontare l’Inter agli ottavi di finale.