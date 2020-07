Gerson: “Devo molto a Pioli, con lui ho imparato un nuovo modo di giocare”

L’ex Roma e Fiorentina Gerson in un’intervista al portale del suo Paese globoesporte.com ha raccontato di come il calcio italiano lo abbia fatto crescere come giocatore, specie nei mesi vissuti sotto la guida di Stefano Pioli:

Già alla Roma avevo capito che non ero pronto per il calcio italiano e mi sono impegnato molto per crescere come giocatore, cercando di dimostrare che potevo essere impiegato in più ruoli. Poi alla Fiorentina con Pioli ho imparato molto, ad esempio come muoversi con intensità senza avere la palla tra i piedi. A Firenze ho giocato sia come mediano che come regista, lì ho capito che non bisogna vivere solo per il gol o l’assist.