Germania protesta nella foto di squadra: mano davanti alla bocca. La spiegazione

Ecco la foto di gruppo della squadra tedesca, in campo adesso contro il Giappone, dopo le polemiche legate alle minaccia di ammonizione della Uefa nel caso in cui il capitano avesse indossato la fascia One Love. La Germania non rinuncia quindi a far valere il proprio pensierosulla discriminazione in Qatar e sui propri canali social spiega il perchè di questa protesta: