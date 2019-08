Genoa-Fiorentina, biglietti in vendita: i prezzi dei tagliandi per il settore ospiti

E’ partita stamattina la prevendita di Genoa-Fiorentina, gara valida per la seconda giornata di Serie A in programma domenica prossima alle ore 20:45. I tagliandi per assistere alla partita dagli spalti del Ferraris, sono disponibili presso il Ticket Office rossoblù. Da domani alle ore 10 i tagliandi saranno anche disponibili nelle ricevitorie Ticketone e sul sito sport/ticketone.it. Il biglietto per il settore dedicato ai tifosi della Fiorentina costa 25 euro (15 euro per gli under 16). NEL FRATTEMPO, S’INFIAMMA IL MERCATO DELLA FIORENTINA: IL PUNTO