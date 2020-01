Gattuso trionfa ma non dimentica la Fiorentina: “Non mi capacito, stasera a casa ripenserò alla sfida con i viola”

IL NAPOLI TRIONFA E BATTE A SORPRESA LA JUVENTUS. Ma gattuso in conferenza stampa non riesce a sorridere pensando alla sconfitta della scorsa settimana:

Stasera vado a casa e ancora ripenso alla partita con la Fiorentina, non mi capacito. Oggi il risultato è giusto, ma bisogna pedalare perché di danni ne abbiamo fatti abbastanza negli ultimi mesi. Questa squadra si è fatta male da sola, con gli atteggiamenti. Ora sta a noi riportare entusiasmo, riempire lo stadio. Se abbiamo preso i fischi e i vaffa, era giusto prenderli. Continuiamo a lavorare e viviamo alla giornata. Non mi fido ancora. So che il Napoli è forte, ma non deve mancare il veleno, altrimenti…