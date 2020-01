Intervenuto dopo la vittoria del Napoli contro la Lazio, che proietta gli azzurri verso le semifinali di Coppa Italia, l’allenatore azzurro Rino Gattuso torna sul match di sabato contro la Fiorentina a Rai Sport: “Sono rimasto stupito dalla partita contro la Fiorentina. Con l’Inter e con la Lazio avevamo espresso un buon gioco, sabato siamo stati imbarazzanti. Non me lo aspettavo. Il ritiro era una scelta dei giocatori, io ho detto solo che le responsabilità erano mie”. Poi continua: “Siamo sprofondati con la Fiorentina, ho visto una squadra imbarazzante e le colpe me le sono prese io. Poi bisogna guardarsi negli occhi e dirsi le cose, qualcosina ce la siamo detti. Bisogna dirsi le cose in faccia perché rappresentiamo una società importante”.