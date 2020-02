Gattuso non ha ancora digerito Napoli-Fiorentina: “Ricordiamocela sempre”

Nel corso della conferenza stampa di oggi, Gennaro Gattuso ha spiegato così l’obiettivo del Napoli: “Oggi è lo stesso obiettivo del Torino, fare 40 punti. I calciatori e i dirigenti sanno cosa abbiamo passato. Dobbiamo ripartire dalla tristezza e dall’angoscia che ci hanno preso con Lecce, Parma e Fiorentina, quando sembravamo tutto fuorché squadra. Noi non dobbiamo dimenticarci quelle giornate. Si possono perdere le partite, ma ci sono modi e modi”. CONTE E PIOLI IN “SILENZIO STAMPA” PER IL CORONAVIRUS