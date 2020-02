Gasperini: “Veleni? Mi interessa la partita. Alcuni errori Var clamorosi, Ilicic…”

Intervenuto dal Centro Sportivo di Zingonia, il tecnico dell’Atalanta Gianpiero Gasperini ha parlato alla vigilia del match contro la Fiorentina: “Quanto manca la vittoria a Firenze? Non deve essere un’ossessione, andremo a giocare una partita molto importante, il campionato è in una fase combattuta. Affrontiamo un’ottima squadra, ci andremo con la convinzione di fare una buona gara. Le partite con la Fiorentina sono sempre state combattute, sarà una gara difficile. Cambi? Io ho visto la Fiorentina giocare in un certo modo, anche se lo schema ricalca quello precedente. È chiaro che a gennaio hanno qualche giocatore in più. Noi quello che possiamo fare è essere pronti a tutte le variazioni. La panchina d’Oro? Non ha cambiato il mio modo di affrontare gli allenamenti e le partite (ride, ndr). Veleni? Per quanto mi riguarda mi interessa la partita, la classifica e il risultato. Per noi è troppo importante. Fiorentina? In campo non ci sono 14 punti di divario. Abbiamo fatto tanti gol, in alcune partite ci sono state delle goleade. Se il campionato finisse oggi siamo quarti, non perdiamo la nostra dimensione altrimenti diventa difficile”.

Sulle polemiche arbitrali: “Come tutti, anche io ho avuto delle situazioni per lamentarmi. Ma poi la partita dopo sono ripartito sullo 0-0. Ogni partita si riparte da zero, succede. È innegabile che certi episodi quando ci sono, ci fanno lamentare. La cosa è stata amplificata dagli episodi Var, alcuni clamorosi. Ilicic? Ha dimenticato la botta alla schiena”.