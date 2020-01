Gasperini torna su Firenze: “Dobbiamo ritrovarci, dopo una sconfitta così è necessaria una reazione”

Gasperini in conferenza stampa nel giorno precedente la sfida con la Spal è tornato sulla pesante sconfitta di Firenze analizzando il periodo della sua squadra: “Dobbiamo riscattare l’utima partita in Coppa Italia. Serve ritrovare la determinazione giusta e giocare con qualità, abbiamo bisogno di ritrovare quell’energia mancata a Firenze, non dovuta alla fatica. Il recupero fisico spesso non è determinante, serve quello nervoso. A Firenze abbiamo perso in quel modo con un uomo in più, dobbiamo reagire”.