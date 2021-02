Qualcuno in casa Atalanta aveva paura che si potesse ripetere un caso-Gomez anche con Josip Ilicic, dopo le critiche di Gian Piero Gasperini rivolte all’ex viola per colpa di una prestazione non troppo convincente contro il Real Madrid in Champions. Ma nel post gara di Samp-Atalanta, lo stesso tecnico nerazzurro fa il pompiere: “Josip sarà fondamentale per noi in questa parte finale di stagione, ne sono sicuro“.