Gasperini replica al Papu: “E’ stato lui ad aggredirmi”

Durissimo botta e risposta tra Papu Gomez e Gasperini, a qualche mese dal divorzio

"I comportamenti e gli atteggiamenti di Gomez, in campo e fuori, erano diventati inaccettabili per l’allenatore e per i compagni. L’aggressione fisica è stata sua, non mia, ma il vero motivo per cui è andato via da Bergamo è per aver gravemente mancato di rispetto ai proprietari del club. Mi auguro che Gomez possa continuare a far parlare di sè con le prestazioni, come faceva all’Atalanta".