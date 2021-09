Gasperini: “I cambi hanno influito molto. La Fiorentina? Nella fascia più bassa”

Gasperini torna a parlare della Fiorentina e commenta così il livello della squadra di Italiano

Gian Piero Gasperini è tornato a parlare della Fiorentina. Dopo le polemiche nel post partita della vittoria dei viola a Bergamo, l'ex Genoa ha commentato così il livello della squadra di Italiano: "Ho detto che secondo me, per quello che si era visto nelle prime giornate, Napoli, Inter e Milan avevano dimostrato di più. La Juve risalirà, poi una fascia più bassa in cui rientra anche la Fiorentina".