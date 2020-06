Garanzini scrive: “Italia ’90 ci è costata 7mila miliardi di lire e non ha proiettato gli stadi nel futuro”

Gigi Garanzini, autorevole firma de La Stampa, ha scritto un editoriale su Italia 90 (iniziava esattamente trent’anni fa) e sull’eredità che ha lasciato al calcio italiano. Ve ne riportiamo un estratto:

(…) Italia ’90 costò più di 7 mila miliardi di lire, con uno sforamento di budget dell’85 per cento. E quel che è più grave non servì, se non in piccola parte, a rimodernare i nostri stadi e a proiettarli nel futuro. Con due casi limite, l’astronave di Bari che è da allora una cattedrale nel deserto, e il Delle Alpi di Torino costruito apposta per il ’90, abbandonato nel 2006 e abbattuto nel 2009. La fine che fecero fior di infrastrutture mai neppure completate, a Milano come a Roma come a Palermo (…).