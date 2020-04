Gamberini: “Fiorentina, affidati a Dainelli. Vi racconto il mio ricordo più bello in viola”

L’ex difensore viola Alessandro Gamberini è intervenuto a Radio Sportiva. Queste le sue parole: “Vivo con grande preoccupazione questo momento, è sconvolgente. Restiamo a casa cercando per quanto possibile di evitare ogni tipo di contatto. Difficile immaginare adesso scenari futuri, il pensiero va alle persone che stanno soffrendo. La mia carriera? Ho avuto la fortuna di far parte del progetto Prandelli-Corvino alla Fiorentina, mi ha permesso di giocare in Champions confrontandomi con dei grandissimi giocatori.

La partita che ricordo con più piacere è Fiorentina-Liverpool, affrontavamo dei mostri sacri ma alla fine siamo riusciti a sovvertire i pronostici. Fiorentina di oggi? E’ sempre difficile riaprire un progetto e tornare subito ad alti livelli dopo averne chiuso un altro. La volontà c’è, le intenzioni sono le migliori. In questo momento, secondo me, stanno cercando di affidarsi a persone che hanno un passato consolidato in viola come Dainelli, con lui formavamo un coppia di fatto”.