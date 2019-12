Galli: “Piatek? Dipende tutto dalla mentalità, ma al Milan non ha fatto la differenza”

L’ex viola Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio: “Il carattere di Iachini non si cambia. Il messaggio alla squadra, frastornata, sarà di grande agonismo. Mercato? La situazione è difficile perché la rosa ha mostrato dei limiti, o forse non ha espresso tutto il suo potenziale. Serve comunque qualche acquisto. Pedro? Il suo problema è che arrivava da un infortunio. In 5 mesi ha scalato poche posizioni, ora va capito se è un giocatore valido. Piatek? Dipende dalla sua mentalità. In una squadra in difficoltà come il Mila non ha fatto la differenza. Quando arrivò Pjaca ero tra i primi a sottolineare il colpo straordinario ma poi dal suo arrivo di lui non si è più avuto traccia. Dipende sempre dal carattere”.