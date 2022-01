Galli: “Nico Gonzalez male. Dusan? Meglio venderlo subito”

L'ex viola su Vlahovic: "Io l'avrei venduto la scorsa estate. Trascinarsi il problema turba l'ambiente"

Giovanni Galli ha commentato a Lady Radio la partita di ieri della Fiorentina e un paio di situazioni specifiche. "Nico Gonzalez devo dire male. Ha delle qualità fenomenali quando parte palla al piede, ma dopo 6 mesi l'impressione è che sia ancora un giocatore che pensa al singolo e non alla squadra. Nel momento in cui saprà mettere le sue qualità a disposizione della squadra ci sarà una svolta. Piatek? Non ha fatto sfracelli, ma l'ho visto dentro alla partita. Ha caratteristiche diverse da Vlahovic ma si vede che sta lavorando nella partecipazione al gioco. Per essere la prima apparizione, non sono rimasto deluso".