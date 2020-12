Galli: “Kouame dimostri di poter fare la punta. A gennaio prenderei Llorente”

Così Giovanni Galli oggi a Lady Radio su Fiorentina-Genoa e dintorni:

E’ una partita fondamentale non per la salvezza ma per ritrovare la propria identità, perdere sarebbe drammatico visto anche il calendario. Il problema del gol? Una prima punta esperta servirebbe, un giocatore come Llorente che può aiutare i giovani viola a crescere. Le parole di Kouame? Prandelli è stato molto chiaro, per lui è una seconda punta o un esterno, se lui si sente una prima punta deve anche dimostrare di avere quelle caratteristiche. Non mi sembra che abbia i tempi per stare dentro l’area di rigore.