Galderisi avvisa la Fiorentina: “Stasera è una partita balorda”

La presentazione del match secondo l'ex gialloblu Giuseppe "Nanu" Galderisi

Così Nanu Galderisi, grande ex del Verona e oggi allenatore, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. "La Fiorentina? A volte ha fatto buone cose ma non è mai riuscita a dare continuità. La partita di stasera è balorda, l'Hellas ha avuto un calo di risultati ultimamente ma resta una squadra con una forte identità. La Fiorentina dovrà fare una grande partita, anche dal punto mentale, per portare a casa un risultato positivo. Quando le stagioni nascono male, la cosa difficile è resettare quelli che potevano essere gli obiettivi iniziale e rimanere uniti. La trasformazione di Amrabat? Certe cose sono inspiegabili nel calcio".