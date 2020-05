Gabbia racconta l’esordio: “Una fortuna, a Firenze c’erano tanti tifosi. Grato a Pioli”

Il difensore Matteo Gabbia, intervenuto sul profilo Instagram del Milan, ha raccontato così il suo esordio in Serie A con la maglia rossonera:

E’ stata un’emozione unica, era il coronamento di un sogno. E’ stata un’emozione fantastica. La prima da titolare? Ho avuto la fortuna di giocare la prima da titolare a Firenze davanti a tanti tifosi. Ero felicissimo della fiducia del mister e anche molto determinato per fare il meglio possibile. Pioli? Ho sempre avuto con lui un rapporto sincero e schietto. Devo molto a lui perchè mi ha dato fiducia in un momento importante della stagione. Anche quando non giocavo mi ha sempre trattato come un giocatore importante. Devo molto a lui.