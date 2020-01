G. Tedesco: “Iachini vive per il calcio e cura tutti i particolari. E’ un grande tecnico”

L’ex viola Giovanni Tedesco, reduce dall’esperienza da allenatore nella squadra maltese dello Gzira, ha parlato anche di Fiorentina e Genoa nel corso dell’intervista rilasciata a tuttomercatoweb. Queste le sue parole: “Iachini? Prima del suo arrivo ho sentito che c’era qualche perplessità. È stato mio compagno di squadra, poi ho avuto la fortuna di collaborare con lui, vive per il calcio e cura tutti i particolari. Non stacca mai, ha grande passione.

In più Beppe a Firenze è amatissimo. Quando tutte le componenti vanno d’accordo è tutto più facile. Per me è un grande allenatore. La Fiorentina farà un bel finale di campionato e potrà gettare le basi per programmare il futuro. Il Genoa? Paga la mancanza di una linea chiara di programmazione. Da quando è andato via Perinetti che aveva le idee chiare qualcosa è venuto a mancare. Oggi manca una guida di un certo tipo. E queste cose alla lunga le paghi”.