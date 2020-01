Il Giudice Sportivo ha emesso il comunicato in merito alle sanzioni prese circa l’ultima giornata del campionato di Serie A. Non ci sono provvedimenti particolari da segnalare sulla Fiorentina, diverso il discorso per le altre squadre (tra cui il Napoli, prossima avversaria dei viola).

Per leggere il comunicato completo visita Numericalcio.it CLICCANDO QUI