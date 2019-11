G. Mancini ai fantallenatori: “Non scrivetemi su Instagram”. E Immobile: “Non posso chiedere scusa…”

Gianluca Mancini è stato tra i protagonisti della visita de Gli Autogol nel ritiro della Nazionale Italiana a Coverciano. Il giocatore della Roma ha parlato del proprio rapporto con il fantacalcio: «Dopo la scorsa stagione fortunata, le aspettative si sono alzate. Mi scrivono in tantissimi, ma voglio dirvi: ‘Sono un difensore, non un attaccante. Scrivete ai bomber, non a me!’».

«Alcuni miei compagni fanno il fantacalcio, io no. In tantissimi mi scrivono. È pure capitato che io abbia segnato un autogol… il colmo», racconta Andrea Belotti. Insieme a loro anche Ciro Immobile, che ha commentato: «Mi scrivono sia quelli che mi hanno in squadra, sia quelli che mi hanno contro… ma a quest’ultimi non posso chiedere scusa».