G. Galli: “Nico Gonzalez ha avuto un exploit. Milik? Impossibile”

Il grande ex viola commenta gli ultimi rumors di mercato: "Due anni fa Nico Gonzalez si poteva acquistare per pochi milioni"

"Nico Gonzalez due anni fa, dopo la retrocessione con lo Stoccarda, si poteva acquistare per 7-8 milioni di euro. Adesso è un titolare della nazionale argentina e per prenderlo ci vogliono almeno 30 milioni. Dovesse arrivare, sarebbe un innesto di grande livello. Può giocare in tutti i ruoli dell’attacco, è un giocatore veloce e molto tecnico. Milik? Non c’è possibilità che venga alla Fiorentina se rimane Vlahovic". IL PARERE DI GONZALO RODRIGUEZ SU NICO GONZALEZ