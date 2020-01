Fuorigioco, si cambia: i guardalinee torneranno ad avere voce in capitolo

L’edizione odierna de La Repubblica annuncia un cambiamento circa la regola del fuorigioco com’è stata interpretata fino ad oggi dal VAR: in caso di errori millimetrici, l’assistente video non dovrà intervenire, non trattandosi di chiaro ed evidente errore dell’occhio umano. Una decisione data dalla logica, basterà a spegnere le polemiche? Intanto sarà contento Josè Mourinho, che aveva lanciato pesanti accuse alla tecnologia in campo.