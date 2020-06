L’intermediario Fratini: “Mi piacerebbe creare un asse privilegiato con la Fiorentina”

Michele Fratini, subito dopo la ratifica da parte del Consiglio Federale che vede la promozione del Grosseto in Serie C, ha lanciato, tramite GrossetoSport un’idea che potrebbe collegare il club maremmano e la Fiorentina: “Non è una novità il mio forte legame con Giancarlo Antognoni e con la Fiorentina. Per questo, penso che potrei costruire una pista privilegiata sull’asse Firenze-Grosseto in modo da far venire in Maremma giovani di valore da lanciare nel calcio professionistico. Dico pubblicamente che sarebbe davvero interessante intrecciare un rapporto speciale tra Fiorentina e Grosseto“.